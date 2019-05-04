Путин поручил ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.

Срок исполнения - до 2 декабря, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ подготовило министерство финансов. Конкретные виды услуг и перечень организаций, на которые вычет будет распространяться, определит министерство спорта. При этом вводить новый тип налогового вычета в России не будут - появится дополнительный вид конкретных расходов.

Сообщалось, что максимальная сумма вычета за налоговый год составляет 120 тыс. рублей.