04 Мая 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

В центре Екатеринбурга ночью полыхало заброшенное здание

В Екатеринбурге на улице Маршала Жукова минувшей ночью горело трехэтажное заброшенное здание.

Сообщение о пожаре поступило в 23:59. Открытое горение было ликвидировано в 01:00, сообщает "Служба спасения "Сова".

пожар на Маршала Жукова(2019)|Фото:vk.com/sowaekb

Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. По данным МЧС, огнем повреждены кровля, внутренние перегородки, чердачное перекрытие, внутренняя отделка бесхозного здания. Сгоревшие постройки разбирали до 7:30 утра.

пожар на Маршала Жукова(2019)|Фото:vk.com/sowaekb

Уточняется, что здание находится по адресу ул. Маршала Жукова, 13. Чтобы устранить пожар, понадобилось 8 пожарных машин и 26 сотрудников. Огнеборцы работали по повышенному номеру 1 Бис.

пожар на Маршала Жукова(2019)|Фото:vk.com/sowaekb

Отметим, в последнее время в Екатеринбурге нередко горят нежилые дома. Так, в апреле загорелся нежилой старый деревянный дом в районе улицы Щорса. Добавим, рядом с этим местом собираются построить "Квартал Федерация". ЖК расположится в районе улиц Щорса - Степана Разина.

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В центре Екатеринбурга ночью полыхало заброшенное здание

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Теги: пожар, маршала жукова, екатеринбург



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