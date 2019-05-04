В центре Екатеринбурга ночью полыхало заброшенное здание

В Екатеринбурге на улице Маршала Жукова минувшей ночью горело трехэтажное заброшенное здание.

Сообщение о пожаре поступило в 23:59. Открытое горение было ликвидировано в 01:00, сообщает "Служба спасения "Сова".

Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. По данным МЧС, огнем повреждены кровля, внутренние перегородки, чердачное перекрытие, внутренняя отделка бесхозного здания. Сгоревшие постройки разбирали до 7:30 утра.

Уточняется, что здание находится по адресу ул. Маршала Жукова, 13. Чтобы устранить пожар, понадобилось 8 пожарных машин и 26 сотрудников. Огнеборцы работали по повышенному номеру 1 Бис.

Отметим, в последнее время в Екатеринбурге нередко горят нежилые дома. Так, в апреле загорелся нежилой старый деревянный дом в районе улицы Щорса. Добавим, рядом с этим местом собираются построить "Квартал Федерация". ЖК расположится в районе улиц Щорса - Степана Разина.