Суел провел экстренное заседание с силовиками из-за ракетных запусков КНДР

Администрация южнокорейского президента Мун Чжэ Ина провела экстренное заседание высокопоставленных сотрудников служб безопасности страны из-за ракетных пусков Северной Кореи.

По словам пресс-секретаря президента Ко Мин Чжуна, информация о ситуации передается американской стороне.

Ранее агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщило о запуске Пхеньяном ракет в направлении Японского моря в ночь на 4 мая.

Reuters отметило, что Северная Корея запустила ракеты в преддверии готовящегося визита спецпредставителя США по проблемам КНДР Стивена Бигуна в Японию и Южную Корею.

Ранее в США заявили, что северокорейский лидер Ким Чен Ын пока не продемонстрировал готовность выполнить взятые на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова.

Как сообщалось, Пхеньян может отказаться от дальнейших переговоров с США по ядерному разоружению.

Замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи ранее рассказала о нежелании страны идти на какие-либо уступки Соединенным Штатам. В этой связи КНДР не собирается и продолжать такого рода переговоры.

Кроме того Цой Сон Хи возложила ответственность на американцев за срыв саммита в Ханое.