В Крыму возбудили дело после инцидента с ребенком, которого унесло на воздушном шаре

Следователи возбудили уголовное дело в связи с инцидентом с воздушным шаром в Крыму, сообщили Накануне.RU в ГСУ СК по республике.

Напомним, 3 мая утром воздушный шар, взлетевший с площадки в районе села Журавки, при первой посадке у подстанции "Кафа" корзина ударилась о землю, в результате чего опрокинулась и из нее выпало четыре человека.

После чего шар поднялся в воздух и начал удаляться в сторону Феодосийского залива. Девочка 2007 года рождения осталась в корзине.

Спасатели отправили на место происшествия пожарных, катер ГИМС и вертолет МИ-8.Спустя некоторое время шар опустился во дворе частного дома.

Дело возбудили по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Изъяты оболочка и гондола аэростата. Также изъяты документы на воздушный шар и документы на право управления воздушным судном.

Напомним, сообщалось, что девочка 2007 года рождения - жительница Самары - в медицинской помощи не нуждалась.