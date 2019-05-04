04 Мая 2019
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Происшествия В России Крым

В Крыму возбудили дело после инцидента с ребенком, которого унесло на воздушном шаре

Следователи возбудили уголовное дело в связи с инцидентом с воздушным шаром в Крыму, сообщили Накануне.RU в ГСУ СК по республике.

Напомним, 3 мая утром воздушный шар, взлетевший с площадки в районе села Журавки, при первой посадке у подстанции "Кафа" корзина ударилась о землю, в результате чего опрокинулась и из нее выпало четыре человека.

После чего шар поднялся в воздух и начал удаляться в сторону Феодосийского залива. Девочка 2007 года рождения осталась в корзине.

Спасатели отправили на место происшествия пожарных, катер ГИМС и вертолет МИ-8.Спустя некоторое время шар опустился во дворе частного дома.

Дело возбудили по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Изъяты оболочка и гондола аэростата. Также изъяты документы на воздушный шар и документы на право управления воздушным судном.

Напомним, сообщалось, что девочка 2007 года рождения - жительница Самары - в медицинской помощи не нуждалась.

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В Крыму возбудили дело после инцидента с ребенком, которого унесло на воздушном шаре

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Теги: крым, воздушный шар, ребенок



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Ранее 03.05.2019 14:25 Мск В Крыму упал воздушный шар с людьми в корзине

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