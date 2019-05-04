04 Мая 2019
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Происшествия За рубежом

Пассажиры упавшего в реку в США Boeing 737 выжили

Около американского города Джексонвилл произошло авиапроисшествие с пассажирским самолетом Boeing 737. Жертв нет.

Boeing выкатился за пределы ВПП при посадке и оказался в реке. Госпитализированы 21 человек. Всего на борту лайнера было 136 пассажиров и семь членов экипажа.

Известно, что самолет прилетел с американской военно-морской базы в Гуантанамо. Авиалайнер принадлежит авиакомпании Miami Air.

Boeing 737 скатился в реку(2019)|Фото:AFP

Власти США проводят расследование ЧП, сообщает в Facebook военно-морская база США в Джексонвилле.

Ранее сообщалось, что авиационные власти США получили около 10 новых жалоб на проблемы с безопасностью лайнеров Boeing 737 MAX.

Напомним, лайнеры потерпели в последние полгода две аварии в Индонезии и Эфиопии. В них погибли 346 человек.

После крушений полеты Boeing 737 MAX запретили страны Евросоюза, Штаты, Россия. Как сообщало Накануне.RU, по данным бортовых самописцев, перед падением набрал высокую скорость.

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Пассажиры упавшего в реку в США Boeing 737 выжили

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Теги: Boeing 737, США, река



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