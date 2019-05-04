Соседи Резника обнародовали новый компромат на курящего вовсе не табак депутата

Депутат петербургского ЗакСа Максим Резник изрядно надоел своим соседям по подъезду в многоэтажном доме на Васильевском острове. По крайней мере, как информируют "Невские новости", накануне неравнодушный жилец прислал в редакцию издания ролик, на котором парламентарий развлекается на общественном балконе курением, как утверждают в издании, марихуаны. В приписке к видео автор просит разобраться с любителем курения, чтобы от его пагубных привычек не страдали другие.

Теперь у журналистов появилось сразу три новых видео, где парламентарий занимается тем же. Отличают их только одежда Резника и употребляемые им вещества. Например, в роликах, датированных 4 и 11 марта, он наслаждается, утверждают "Невсие новости", курением марихуаны и гашиша, затягиваясь из трубки, а после, стряхивает пепел, постукивая о перила, чтобы извлечь «плюшку». Во время процесса парламентарий задыхается от кашля – что характерно для «забористого» одурманивающего вещества.

Как объясняют соседи депутата, его пристрастие — не единственная проблема, омрачающая жизнь подъезда. На лестничной клетке, где живет Резник, постоянно слышна громкая музыка — парламентарий, как утверждают соседи, не брезгует и алковечеринками. Трудный сосед курит и каннабис (марихуану) — подтверждающее данный факт видео также предоставлено в распоряжение редакции «Невских новостей» случайными свидетелями.

Напомним, внимание СМИ Максим Резник привлек своим неадекватным поведением на первомайском шествии в городе на Неве. Очевидцы рассказали, что депутат вел себя именно как "обкуренный". Он провоцировал полицейских, садился на землю и выкрикивал несуразные лозунги, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Правда, из-за имеющегося у Резника депутатского мандата после профилактической беседы его отпустили.