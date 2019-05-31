28 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
Ходорковский, майдан (2014) | Фото: Кадр украинского &quot;Пятого канала&quot; с YouTube

Аферы, торговые махинации и заказные убийства: журналисты НТВ объяснили, как разбогател Ходорковский

Телеканал НТВ выпустил в эфир  фильм-расследование «Кровавая империя Михаила Ходорковского», посвященный преступлениям и незаконным торговым махинациям беглого олигарха.

Авторы фильма рассказали, как 25-летний комсомольский работник заработал первоначальный капитал на «обналичке» и вошел в число самых обеспеченных людей Советского Союза. Схема с обналичиванием работала недолго, но Ходорковский успел с каждой операции получить 30% и повысить финансовое благосостояние. Беглый олигарх обзавелся полезными связями, что позволило ему приобрести частный банк «Менатеп».

В его распоряжении оказалось так много денег, что, как признавались подельники беглого олигарха, он смог скупить сотни заводов и фабрик по всей стране. В это время Ходорковский решил прибрать к рукам государственную нефтяную компанию «ЮКОС». С этим периодом связаны громкие заказные убийства его политических конкурентов и противников.

Михаил Ходорковский(2014)|Фото: www.omskrielt.com

Журналистам стало известно, что задачи киллерам ставил Леонид Невзлин, ныне скрывающийся в Израиле. В России он приговорен к пожизненному лишению свободы.

Как выяснили журналисты НТВ, с Ходорковским оказался связан и блогер Алексей Навальный. Беглый олигарх спонсирует основателя так называемого Фонда по борьбе с коррупцией, благодаря чему скандальный блогер не так давно отдыхал на элитной вилле в итальянском городе Сорренто. Связь между Ходорковским и Навальным осуществляется через мужа юриста ФБК Любови Соболь Сергея Мохова, связанного с так  называемым «похоронным бизнесом» Москвы.

Все подробности тайного отдыха блогера в Сорренто смотрите в расследовании журналистов ФАН-ТВ, которым попал в руки договор аренды на имя Алексея Навального.

 

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Аферы, торговые махинации и заказные убийства: журналисты НТВ объяснили, как разбогател Ходорковский

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Теги: ходорковский, менатеп, расследование фан, нтв, навальный, мохов, фбк



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