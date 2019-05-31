27 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Порошенко, похмелье, грустный, плачет (2016) | Фото:

Против Порошенко возбуждено пятое уголовное дело

Госбюро расследований Украины (ГБР) возбудило против экс-президента Петра Порошенко новое уголовное дело - пятое по счету. Оно касается влияния на судебную власть. Об этом написал в Facebook бывший замглавы администрации президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
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Он сообщил, что речь идет о неисполнении решения суда при назначении подконтрольных себе членов Высшего совета правосудия, когда Порошенко, нарушив прямой судебный запрет, в нарушение требований закона, своим указом отменил условия конкурса и, уже после поражения на выборах, незаконно назначил двух членов высшего органа системы правосудия.

Статья 109, по которой подозревается Порошенко, не предусматривает никакой другой меры пресечения, кроме содержания под стражей.

"Уверен, если ГБР будет действовать хотя бы в среднем темпе, уже к началу июля Порошенко может быть помещен в следственный изолятор", - написал Портнов.

Напомним, предыдущие уголовные дела касались госизмены в связи с провокацией в Керченском проливе, махинаций в энергетике, узурпации судебной власти и возможного незаконного завладения телеканалом "Прямой", о чем лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко говорила в прошлом году. Порошенко связывает эти дела с началом избирательной кампании в Раду. Он также собирается снова прийти к власти на парламентских выборах.

В свою очередь, Портнов анонсировал, что на очереди десятки других обвинений, но в ближайшие недели работа будет сосредоточена на усилении информационного давления на правоохранительные органы и подготовке ходатайств, жалоб и других процессуальных документов в рамках уже зарегистрированных уголовных дел.

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Против Порошенко возбуждено пятое уголовное дело

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Теги: Украина, Петр Порошенко, уголовное дело



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