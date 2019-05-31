"Еда уходит в мусорные баки": Общественники назвали причины некачественного питания в школах

Неграмотно установленный график питания, неразборчивость при закупках продуктов и желание директоров школ сэкономить: координатор Федерального проекта "За честные Продукты!" Александр Бражко назвал причины, по которым еда в школьных столовых оказывается в мусорных баках, а дети остаются голодными, передает корреспондент Накануне.RU.

Президент РФ Владимир Путин поручил передать обязанность по контролю за питанием в школах от директоров учебных заведений муниципалитетам. Такое решение напрашивалось давно, ведь за последние 10 лет качество питания не улучшилось, а директора школ настолько перегружены, что не могут в должной мере его контролировать, отметил координатор Федерального проекта "За честные Продукты!" Александр Бражко. Неразборчивость руководителей образовательных учреждений в сфере закупок и желание сэкономить приводит к тому, что в столовые поступают некачественные продукты, заметил активист.

"Настоящие макароны делаются из твердых сортов пшеницы, а то, что сегодня закупается в школы, - макароны за 10-15 руб. за кг, не приносит пользу здоровью. Они дают лишь временное насыщение, но увеличивают вес. В результате у нас количество выпускников с хроническими заболеваниями не уменьшается", - заявил Александр Бражко на пресс-конференции, посвященной качеству школьного питания, в НСН.

Директора школ грешат тем, что направляют поступающие на школьное питание целевые субсидии на другие цели.

"В Москве субсидии на питание проводили по отдельному счету, но в последние два года их включили в общую субсидию, которую получает директор школы и которой распоряжается самостоятельно", - рассказал активист.

Отстаивать права детей на здоровое школьное питание должны родители, уверен Бражко. Родители должны следить за тем, чтобы директор грамотно осуществлял закупки продуктов и устанавливал график питания.

В 2012 г. Минобр издал рекомендации по распорядку питания в школах: горячий завтрак должен подаваться с 11 до 11.30. В школах это время сдвигают на 9-10 утра, а в 13.00 объявляют обед.

"Ребенок за это время еще не проголодался. Почему мы должны оплачивать еду, которая уходит в мусорные баки?" – возмутился Бражко.

Активист напомнил, что, по закону о закупках, заказчик обязан принять продукт, поставленный по контракту, по количеству и качеству. В случае поставки некачественного товара, организация может в течение трех лет взыскать деньги за поставки.

"Много ли вы видели директоров школ, которые пользуются этими нормами закона?" – добавил Бражко, но оговорился, что руководитель образовательной организации не должен заниматься закупками – это не в его компетенции.

"Родители должны помогать директору, обращаться к нему письменно. Директор школы делает закупки по нашему поручению, в интересах детей", - заметил он.

На пресс-конференции присутствовала представитель инициативной группы одной из московских школ, которая рассказала об утилизации более 60% завтраков, субсидируемых государством.

"Поставщик говорит, что виноваты дети, привыкшие к омарам и икре. Но дети голодают, они находятся в четырех станах, у них нет возможности никуда выйти, у них и так тяжелые рюкзаки, а родители должны еще давать с собой ланчи", - возмутилась активистка.

"Когда вы, родители, начнете диалог с директором и теми лицами, которые находятся на пищеблоке, у вас будет результат. Они пришли зарабатывать деньги. Если вы им обещаете, что вы им обеспечите нормы рентабельности, как ресторане, они будут вас слушать. Это вопрос ваших переговоров", - ответил Бражко.

Совет Федерации совместно с Госдумой готовит законопроект, который наделит региональную власть полномочиями по разработке собственных программ питания в школах, добавила сенатор Татьяна Кусайко.

Сегодня горячим одноразовым питанием обеспечено 64% российских школ, двухразовым – 24%.

"Эти цифры должны быть больше, но это зависит от возможности создания системы питания. Издание такого федерального закона, который будет защищать права ребенка на качественное питание, - это огромный шаг, направленный на формирование культуры питания у ребенка", - сказала член Совфеда.

Законопроект пропишет особенности заключения контрактов на поставку детского питания, установит нормы ценообразования и порядок осуществления контроля за ним, а также обяжет размещать на сайтах школ ежедневное меню учеников.