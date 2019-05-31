На СвЖД с рельсов сошли 16 грузовых вагонов, груженных рудой

На участке Свердловской железной дороги с рельсов сошли несколько вагонов грузового поезда, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

Инцидент, по предварительным данным, произошел 31 мая в 13.35 местного времени на перегоне Смычка - Западная. С рельсов на железнодорожном мосту сошли 16 грузовых вагонов, груженных рудой.

"Вагоны сошли внутрь колеи пути. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. По предварительным данным повреждено около 190 метров железнодорожного полотна", - говорится в сообщении.

Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев инцидента. Точную сумму ущерба определят позднее.