27 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
(2003) | Фото

На СвЖД с рельсов сошли 16 грузовых вагонов, груженных рудой

На участке Свердловской железной дороги с рельсов сошли несколько вагонов грузового поезда, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

Инцидент, по предварительным данным, произошел 31 мая в 13.35 местного времени на перегоне Смычка - Западная. С рельсов на железнодорожном мосту сошли 16 грузовых вагонов, груженных рудой.

"Вагоны сошли внутрь колеи пути. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. По предварительным данным повреждено около 190 метров железнодорожного полотна", - говорится в сообщении.

Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев инцидента. Точную сумму ущерба определят позднее.

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На СвЖД с рельсов сошли 16 грузовых вагонов, груженных рудой

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Теги: Свердловская железная дорога, грузовой вагон, сход, СКР



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Развитие сюжета:

Ранее 04.03.2020 11:03 Мск На Среднем Урале судят бригадира, допустившего сход 16 грузовых вагонов с рудой

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