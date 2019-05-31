Больше тысячи многодетных семей Югры получили выплату на погашение ипотеки

Более тысячи многодетных семей Югры получили выплату на погашение ипотеки. Правительство автономного округа выделило на эти цели свыше 1,3 млрд руб., сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Размер выплаты индивидуален для каждой семьи, он зависит от суммы остатка основного долга по кредиту. Ожидается, что поддержку получат 1 тыс. 206 семей.

"Выплаты осуществляются беззаявительно на лицевые счета граждан, открытые для обслуживания ипотечного жилищного кредита. 1 тыс. 6 семей во всех муниципальных образованиях автономного округа уже получили выплату. Расходы составили более 1,3 млрд руб.", - отметила заместитель директора департамента социального развития Югры Людмила Низамова.

Остальные 200 семей получат выплаты до 31 июля 2019 г.

Многодетные матери из столицы Югры поблагодарили губернатора Наталью Комарову за материальную поддержку.

"Предоставленная выплата очень помогла", - сказала Анастасия Митрохина во время "прямой линии".

В планах окружного правительства – распространить выплаты на многодетные семьи, участвующие в других программах, и представителей коренных малочисленных народов Севера, рассказала глава региона.

"Речь идет о тех, кто уже заключил договоры купли-продажи, имеет обязательства по ипотеке. Именно для таких категорий граждан назначена эта социальная выплата, чтобы помочь им расплатиться", - уточнила Наталья Комарова.

Региональная мера поддержки стала дополнением к федеральной, которая предполагает выплату 450 тыс. руб. на погашение ипотеки многодетным семьям, получившим такой статус 1 января текущего года.

"Наша выплата существенно усиливает эту меру поддержки. Она выше, чем федеральная, потому что мы ее рассчитывали, исходя из правил, которые действуют по жилищной программе. Поступательно мы движемся к разрешению вопросов, связанных с обеспечением выплатами тех граждан, которые в свое время стали участниками государственной программы развития жилищного строительства", - сказала губернатор Югры.