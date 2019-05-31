Жителям Березников, пострадавшим из-за аварии на руднике "Уралкалия", выплатят более 1 млрд рублей

Жителям Березников, пострадавшим из-за затопления рудника "Уралкалия", выделят более 1 млрд рублей на социальные выплаты. Такое решение содержится в поручениях вице-премьера Дмитрия Козака по итогам совещания о ликвидации последствий техногенной аварии в городе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства РФ.

В материалах по итогам совещания отмечена необходимость финансирования мероприятий по предоставлению социальных выплат гражданам в 2019 году в размере 1 млрд 37,4 млн рублей.

Деньги будут выделены в равных доля из средств федерального бюджета, бюджета Пермского края и ПАО "Уралкалий".

Также после совещания дополнительно 15 многоквартирных домов признаны аварийными и подлежащими сносу в связи с расширением зоны вероятных разрушений.

Строительство жилья для проживающих в указанных многоквартирных домах необходимо завершить не позднее 1 октября 2021 года.

Также Козак поручил до 20 июня 2019 года решить вопрос о выделении средств бюджету Пермского края на строительство улично-дорожной сети микрорайона Любимов в Березниках в размере 900 млн рублей в период до 31 декабря 2021 года.

Как сообщало Накануне.RU, ранее заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак вместе с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым совершили рабочую поездку в Березники, где посетили строительную площадку микрорайона Любимов.