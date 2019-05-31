27 Сентября 2020
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ФСБ (2017) | Фото:Накануне.RU

В Минприроды Алтайского края проходят обыски

В Минприроды Алтайского края проходят обыски, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Рослесхоза.

Ведомство совместно с региональным управлением ФСБ провело изъятие документов в краевом министерстве природных ресурсов и экологии на основании установленных фактов нарушений лесного законодательства.

"В ходе совместной проверки выявлено значительное количество нарушений лесного законодательства, совершенных в лесах, расположенных на территории Алтайского края. Изъятые документы могут иметь доказательственное значение", - говорится в сообщении.

В настоящее время проверка продолжается.

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В Минприроды Алтайского края проходят обыски

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Теги: Алтайский край, Минприроды, нарушения, ФСБ, Рослесхоз



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