Зеленский попросил ЕС никогда не отменять антироссийские санкции

Новый президент Украины Владимир Зеленский попросил ЕС не отменять антироссийские санкции до тех пор, пока Россия не отдаст Украине Крым, а ДНР и ЛНР не вернутся на Украину. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Это заявление прозвучало на встрече с министрами иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем и Польши Яцеком Чапутовичем. Зеленский поблагодарил их за продолжение санкций и выразил надежду на из продолжение - "пока украинские территории не будут возвращены полностью". Фактически он призвал никогда не отменять санкции.

Зеленский вступил в должность 11 дней назад, но уже несколько раз призвал к санкциям против России. Так, он призвал США усилить давление, а ЕС - запретить "Северный поток-2".