27 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото:instagram.com/zelenskiy_official

Зеленский попросил ЕС никогда не отменять антироссийские санкции

Новый президент Украины Владимир Зеленский попросил ЕС не отменять антироссийские санкции до тех пор, пока Россия не отдаст Украине Крым, а ДНР и ЛНР не вернутся на Украину. Об этом сообщает пресс-служба президента.
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Это заявление прозвучало на встрече с министрами иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем и Польши Яцеком Чапутовичем. Зеленский поблагодарил их за продолжение санкций и выразил надежду на из продолжение - "пока украинские территории не будут возвращены полностью". Фактически он призвал никогда не отменять санкции.

Зеленский вступил в должность 11 дней назад, но уже несколько раз призвал к санкциям против России. Так, он призвал США усилить давление, а ЕС - запретить "Северный поток-2".

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Зеленский попросил ЕС никогда не отменять антироссийские санкции

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, ЕС, санкции



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