Россия намерена расширить "черный список" представителей ЕС в качестве ответной меры

Россия намерена расширить черный список представителей Евросоюза в ответ на ограничительные меры в отношении россиян, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МИД РФ.

"В последнее время Европейский союз отметился принятием ряда решений, предусматривающих применение в отношении некоторых российских граждан ограничительных мер одностороннего характера. Основанием для таких решений стали бездоказательные, а порой абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников", - говорится в комментарии дипведомства.

В МИД РФ заявили о возможности применить ответные меры на действия ЕС.

"В связи с этим российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза", - добавили в министерстве.

Соответствующая информация направлена представительству ЕС в РФ.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Верховная рада обратилась к ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО и парламентам государств с призывом ввести новые санкции против России из-за "преследования" ее коренных народов.