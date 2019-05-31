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Политика Свердловская область
метро, знак, пенсионер (2019) | Фото: Накануне.RU

Мэра предупредили о протестах из-за метро. Но протест спит вместе с КПРФ, считает эксперт

Во время протестов против строительства храма в сквере мэрия Екатеринбурга повысила проезд в метро до 32 рублей. Вскоре в адрес мэрии Екатеринбурга обратились с возмущенным письмом по этому поводу и указали, что проблема не только в повышении стоимости, но и в том, что таким образом на метро перестала распространяться безлимитная Е-карта.

"Я являюсь ветераном труда, льготником федерального значения. Сегодня пошел пополнять баланс электронной Е-карты на июнь – безлимитный вариант (проезд в метро, трамвае, троллейбусе и автобусе). Однако мне заявили, что метрополитен из этой системы исключен, за него нужно платить отдельно. Как и сколько – пояснить не смогли", - написал мэру член Союза журналистов РФ и Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ Сергей Парфенов.

В случае если городские чиновники оставят свое решение в силе, ветеран уральской журналистики предрек городу новую волну протестов.

"В скором времени, уверен, обрушится вал возмущений и протестов от населения", - подытожил он.

Накануне.RU попыталось получить комментарии с разъяснениями от недавно назначенного пресс-секретаря Вадима Аверьянова, однако он ответил, что пока не может комментировать события в качестве представителя городской администрации, потому что еще не собрал необходимое количество справок для устройства на муниципальную службу. Вице-мэр города Екатерина Кузёмка также оказалась недоступна для общения.

Между тем доцент УрГПУ Александр Коряковцев уверен, что говорить о новом городском протесте как минимум рано. Он напомнил, что комсомольцы, бывшие члены КПРФ уже пытались организовать протест против повышения тарифов, однако не были поддержаны партией.

"К сожалению, массовый протест по этой теме сейчас возможен только системный, а КПРФ оказалась не особенно озабочена это историей", - прокомментировал он.

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Мэра предупредили о протестах из-за метро. Но протест спит вместе с КПРФ, считает эксперт

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Теги: Проезд, метро, тарифы, Екатеринбург



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