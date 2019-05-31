В думе Екатеринбурга создали рабочую группу по опросу граждан

Председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин подписал постановление о составе рабочей группы по подготовке опроса граждан, который позволит определить место для строительства храма святой Екатерины в столице Урала.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе думы, в состав рабочей группы вошли, помимо Володина, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, депутаты Елена Бондаренко, Михаил Вечкензин, Алексей Вихарев, Григорий Вихарев, Олег Гордеев, Тимофей Жуков, Александр Колесников, Алексей Мещеряков, заместитель председателя городской Общественной палаты Олег Скворцов, председатель Горизбиркома Илья Захаров, председатель общественной организации Свердловского отделения Союза архитекторов РФ Михаил Вяткин, секретарь Епархиального совета Екатеринбургской епархии Вениамин Райников, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии Максим Миняйло.

Сообщество "Парки и скверы" попросило указать в участниках рабочей группы 10 своих представителей вместо ранее предусмотренных пяти. Это связано с тем, что один и тот же человек из-за основной занятости на работе не всегда сможет присутствовать на заседаниях. При этом право голоса от данной организации сохраняется только за пятью представителями. В итоге сообщество выдвинуло юриста Ксению Бакланову, преподавателя Анну Балтину, архитектора Полину Иванову, политолога Константина Киселёва (он вошёл с состав группы не как депутат гордумы, а общественник), специалиста УрФУ Наталью Маликову, профессора Алексея Мосина, кандидата политических наук Дмитрия Москвина, члена Общественной палаты Екатеринбурга Екатерину Петрову, профессора кафедры ландшафтного строительства УГЛТУ Татьяну Сродных, радиоведущего и журналиста Александра Царикова.

Первое заседание рабочей группы состоится 3 июня.