Тюменские "эсеры" назвали участников праймериз в областную думу

Отделение "Справедливой России" в Тюменской области объявило предварительный список участников предварительного голосования для выдвижения кандидата на свободный мандат в областную думу, передает корреспондент Накануне.RU.

Среди трех заявившихся кандидатов - помощник депутата думы Тюмени Владимир Белов, член совета партии Георгий Эргемлидзе, а также житель Тюмени Максим Карпиков.

Документы на участие в праймериз партия принимает до 3 июня, само голосование состоится 7 июня.

Как сообщало Накануне.RU, победу в предварительном голосовании "Единой России" одержал руководитель компании "Мостострой 11" Николай Руссу. В КПРФ также назвали своего кандидата - это общественник, "полковник диванных войск" Анатолий Княжев.