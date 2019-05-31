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Экономика В России
Анатолий Сердюков (2015) | Фото:

Новое повышение: Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей России

Экс-министр обороны России Анатолий Сердюков получил еще один пост. Он стал вице-президентом Союза машиностроителей России (Союзмаш), сменив на этом месте бывшего руководителя Роскосмоса Игоря Комарова, передает ТАСС.

"Вице-президентом Союза машиностроителей России стал индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков. В связи с назначением на пост полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе из числа заместителей председателя Союзмаш исключен бывший глава Роскосмоса Игорь Комаров", - говорится в релизе Союзмаша.

Как сообщало Накануне.RU, в середине мая стало известно, что Сердюков возглавил совет директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех").

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Новое повышение: Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей России

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