Ленинский райсуд Екатеринбурга начал рассматривать дело депутата-"тунгусовца" Кагилева

Ленинский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать уголовное дело депутата гордумы, бывшего главы Управления капитального строительства Свердловской области Олега Кагилева.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой источник, депутата обвиняют по части 1 статьи 30, части 6 статьи 290 УК РФ (приготовление к получению взятки). Подробности дела неизвестны.

В Следственном комитете и гордуме Екатеринбурга ситуацию не комментируют.

Летом прошлого года сообщалось, что Олег Кагилев подозревается в вымогательстве денег, что стоило ему должности главы УКС. Он входил в скандальный список тогдашнего вице-губернатора Владимира Тунгусова на выборах в гордуму Екатеринбурга.