27 Сентября 2020
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аэропорт Шереметьево, Аэрофлот, самолеты (2019) | Фото: Накануне.RU

В Шереметьево откроют памятник Пушкину

В московском аэропорту Шереметьево откроют памятник поэту Александру Пушкину, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении более чем 40 аэропортам России имен выдающихся соотечественников.

В Шереметьево заявили, что официальное присвоение аэропорту имени Александра Сергеевича Пушкина "получит соответствующее отражение в облике, интерьерах и на информационных носителях".

Кроме того, 5 июня состоится торжественное открытие памятника Пушкину в атриуме зоны вылета Терминала E.

 

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В Шереметьево откроют памятник Пушкину

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Теги: шереметьево, аэропорт, александр пушкин, великие имена россии



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