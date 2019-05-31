В Шереметьево откроют памятник Пушкину

В московском аэропорту Шереметьево откроют памятник поэту Александру Пушкину, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении более чем 40 аэропортам России имен выдающихся соотечественников.

В Шереметьево заявили, что официальное присвоение аэропорту имени Александра Сергеевича Пушкина "получит соответствующее отражение в облике, интерьерах и на информационных носителях".

Кроме того, 5 июня состоится торжественное открытие памятника Пушкину в атриуме зоны вылета Терминала E.