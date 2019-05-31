Собчак встала на защиту "содержанок", устроивших судилище "инстаграмщицам"

Выпуск передачи "Осторожно, Собчак!" с участием "инстаграмщиц" и "светских львиц", уже наделал много шуму. Помимо собственно высказываний участниц, обсуждают и их истинное положение. Есть версия в сети, что это было шоу с "эскортницами" и "содержанками", а условной границей между первыми и вторыми является штамп в паспорте у "содержанок".

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И вот решила Ксения защитить своих приятельниц-"львиц" (эту сторону в программе представляли Снежана Георгиева, Наталья Якимчик и Виктория Шелягова. Все три дамы – жены богатых мужчин.

"Люблю делать контент от которого "бомбит". Для меня журналистика - это именно про это, нет "хороших" и "плохих" тем, есть интересные. Судя по кол-ву комментариев на ютюб канале и под предыдущим постом - в вас очередной раз "попало". Каждый второй коммент - про "содержанок". Что ж, выскажусь и я на эту тему. Мне кажется, что ничего плохого если так получилось, что твой мужчина зарабатывает сильно больше тебя - нет, (как если и женщина зарабатывает в семье больше мужчины). Я думаю презрительным "содержанки" люди часто маркируют нечто иное. Никому же не придет в голову писать под видео с женой Билла Гейтса "содержанка!!!", или обсуждая новый фильм Авдотьи Смирновой клеймить ее Чубайсом. Мне кажется, (но может я и ошибаюсь), что такое раздражение вызывает у людей не факт наличия больших денег у кого-то из мужей героинь а способ их траты и образ жизни. Это и выражается в этом гневном выкрике "содержанка", - пишет Собчак (авторские орфография и пунктуация в цитатах здесь и далее сохранены – прим. ред.).

"Задумайтесь, если бы те же героини обсуждали не амбассадоров Шанель, а помощь онгологическим больным - реакция была бы совершенно иная... Получается, что такое желание повесить ярлык на героинь связано не с происхождением денег на самом деле, а со способом их траты. То есть если выглядишь как жена Билла, ходишь в скромном и все свои (или мужнины) деньги тратишь на нуждающихся - хорошо, а если ухоженная, в десятикаратниках и рассуждаешь про кутюр - плохо. Интересно наблюдать, как люди направляют свои истинные эмоции в слова, значение которых иное. Я просто за честность. С самими собой хотя бы. Задумайтесь, что на самом деле вас раздражает - образ жизни героинь, образ их мышления или их внутрисемейное распределение доходов? "Лучше б детям больным помогли" -предвижу я комментарии.. и у меня тогда следующие вопросы : 1) почему вы считаете себя вправе решать/советовать другому как ему лучше распоряжаться своим ? 2) почему вы считаете, что героини этого не делают? Вы разве что-то об этом знаете? Нельзя ли и бриллианты покупать и благотворительностью заниматься?" – заключает Ксения.

К слову, гостьи Ксении обсуждали, кто из них больше достоин ходить в люксовой одежде (на полном серьезе).