В деле "Седьмой студии" появился еще один подозреваемый

В деле "Седьмой студии" появился новый подозреваемый. Им стал ранее проходивший по делу в качестве свидетеля предприниматель из Санкт-Петербурга Валерий Синельников.

Как сообщает Forbes, его подозревают в обналичивании денег для театральной компании Кирилла Серебренникова.

Синельников был допрошен следователями, официального обвинения ему пока не предъявляли.

Сам бизнесмен подтвердил изданию, что его процессуальный статус изменили со свидетеля на подозреваемого.

По словам источников, бизнесмену вменяют незаконную банковскую деятельность (ч.1 ст.172 УК РФ). Синельников признал вину.

Напомним, по делу "Седьмой студии" назначена новая экспертиза. Рассмотрение дела отложено до 17 июня.

При этом отмечалось, что дело разваливается в суде. Так, ранее Мосгорсуд принял решение изменить меру пресечения для Серебренникова, режиссер был отпущен с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Кроме того, дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой было возвращено в Генпрокуратуру. Суд счел, что обвинительное заключение в отношении Масляевой не конкретизировано, также ей неизвестно, кто совершил хищение денег.