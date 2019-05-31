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Образование Свердловская область
181 школа нерезиновая, флэшмоб, родительницы, дети (2019) | Фото: Накануне.RU

"Мы хотим привлечь внимание, потому что проблема не решается!" Активисты 181-й школы вышли на флэшмоб в Екатеринбурге

В микрорайоне Краснолесье в Екатеринбурге переполнены школы: детям не хватает мест, а родителям предлагают перевести их в другие учебные заведения. Родители хотят привлечь внимание к проблеме, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в редакцию Накануне.RU обратились родители первоклассников школы №181, которые рассказали, что им предложили рассмотреть вариант с переводом детей в школу №55. Тех, кто пойдет в первый класс 1 сентября 2019 года, обещают отвозить в 55-ую школу автобусами. Сейчас среди родителей проводят опрос. Как рассказывал директор школы №181 Равиль Абдулин, ситуация связана с большим количеством учеников.

Сегодня родители провели флэшмоб.

"Школа изначально была готова принять 160 человек в 5 классов. После всего скандала, который случился 1 февраля, когда там была ошибка на сервере, было решение администрации, что школа примет всех желающих. И всех желающих оказалось на сегодня 372 человека. Получается, все они сюда просто не поместятся", - рассказывает одна из родительниц Ольга.

181 школа нерезиновая, флэшмоб, родительницы, дети(2019)|Фото: Накануне.RU

181 школа нерезиновая, флэшмоб, родительницы, дети(2019)|Фото: Накануне.RU

Всего сейчас, по словам родителей, в школе учится около 1,6 тыс. человек, в сентябре цифра может увеличится до 2 тыс., а школа рассчитана на 830 мест единовременно, то есть даже в две смены - это перебор.

"Даже сейчас, когда там учится 1,6 тыс. человек, у нас уже неоднократно поступали жалобы, что где-то в толпе ребенка затоптали, что они не могут нормально переодеться, что они не могут нормально помыть руки перед едой. Проблем сейчас уже много. А если пожар? Как всех тогда выведут? Очень большие риски не только психологические, но и эпидемиологические, недавно была корь", - говорит родительница.

Сегодня дети написали мелками перед школой о том, что она "не резиновая". Родители снимут об этом ролик и хотя бы таким образом пытаются привлечь внимание к проблеме. По словам обеспокоенных мам, им обещали пристрой к школе к концу 2020 года, однако когда он будет реализован, остаётся неясным. В качестве альтернативного варианта детям предлагают временно учиться в школах Академического района.

181 школа нерезиновая, флэшмоб, родительницы, дети(2019)|Фото: Накануне.RU

дети, рисунки на асфальте(2019)|Фото: Накануне.RU

181 школа(2019)|Фото: Накануне.RU

"Ближайшие школы, 16 и 19, на Академическом. Там взяли тоже больше, чем планировалось. Тоже не знают, какие помещения там убрать, каких учительских лишиться. Всё переполнено!", - говорит Ольга.

"Представляете, как их возить на расстояние в 4 км утром, а в 12 часов уже забирать, первый класс же. Получается, что один из родителей просто не должен работать. При нашей экономической ситуации - это большая роскошь для нас! Вариант с автобусами для детей администрация тоже не потянула", - жалуется другая мама ребенка.

181 школа нерезиновая, флэшмоб, родительницы, дети(2019)|Фото: Накануне.RU

181 школа нерезиновая, флэшмоб, родительницы, дети(2019)|Фото: Накануне.RU

По их словам,"администрация тоже должна приложить усилия к решению проблем, а не просто писать бесконечные штрафы директору школы о том, что они сами виноваты".

Добавим, в марте этого года мэр Екатеринбурга Александр Высокинский давал поручение дополнительно создать 12 тысяч мест в школах города.

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"Мы хотим привлечь внимание, потому что проблема не решается!" Активисты 181-й школы вышли на флэшмоб в Екатеринбурге

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Теги: школа, флэшмоб, Екатеринбург



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