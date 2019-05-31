27 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
проект набережной, река Миасс, Челябинск, (2019) | Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Площадка для занятий йогой, детские комплексы в стиле "Эко" и амфитеатр. В Челябинске представили проект благоустройства набережной

В Челябинске представили проект благоустройства набережной реки Миасс на участке от Кирова до Свердловского проспекта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

На территории напротив Краеведческого музея создадут переходные дорожки и установят скамейки на подпорных стенах. Набережную замостят современной тротуарной плиткой с эффектом "потертости". Кроме того, запланировано масштабное озеленение: старые тополя заменят на кедры 5-6 метров высотой. Здесь же установят специальную поилку с двумя птичками.

Территорию от моста через Миасс до Свердловского проспекта сделают более молодежной. Здесь появится амфитеатр, скейт-парк, площадки для занятий йогой, брейк-дансом и для интерактивных игр.

Также проведут комплексное благоустройство вдоль Университетской набережной. Проект выполнен в эко-стиле, используются габионы в качестве скамеек и ограждений посадок, деревянные подиумы, современное мощение из вибропрессованной плитки. Проект насыщен детскими комплексами в стиле "Эко" для детей от 1,5 до 14 лет. Также разработаны зоны с учетом возможности игр для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь же появятся воркаут площадки, места для игр в волейбол и футбол.

проект набережной, река Миасс, Челябинск,(2019)|Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Вдоль набережной высадят 253 хвойных и лиственных крупномеров, 1 тыс. 527 кустарников.

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Площадка для занятий йогой, детские комплексы в стиле "Эко" и амфитеатр. В Челябинске представили проект благоустройства набережной

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Теги: набережная, благоустройство, река Миасс,



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