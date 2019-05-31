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Общество Курганская область
день защиты детей, парк Горького, Москва (2013) | Фото:Накануне.RU

Зауральские дети смогут отметить свой "профессиональный" праздник разрисованными телами и фотосессиями

Для детей в их праздник 1 июня власти Кургана и различные коллективы подготовили для мальчиков и девочек сразу несколько развлекательных программ, передает корреспондент Накануне.RU.

Особое внимание уделят детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации - их привезут со всех районов. Планируется, что их будет почти 2 тыс. человек. Для них организуют фотосессии со сказочными героями, боди-арт, игровые программы, флешмобы, танцы и песни.

В Кургане будут работать сразу несколько площадок: в ЦПКиО, Детском парке и Парке Победы.

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Зауральские дети смогут отметить свой "профессиональный" праздник разрисованными телами и фотосессиями

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Теги: Курган, День защиты детей, программа, праздник



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