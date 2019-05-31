Шедевры выставки "Сокровища музеев России" начинают АРТ-тур по стране с Тюмени

Тюмень первая принимает передвижную экспозицию цикла "Сокровища музеев России". За полгода выставка побывает в восьми городах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В экспозиции представлена история российского искусства во всем его многообразии. Увидеть шедевры, многие из которых ранее не покидали пределов своих регионов или вовсе были сокрыты в хранилищах, можно будет увидеть в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова. Выставка начнет работу с 12 июня и проработает до 4 августа.

Коллекция охватывает период с XVIII века до второй половины ХХ века и включает в себя несколько десятков произведений – от иконы до соцреализма – выдающихся российских художников. Посетителям представят полотна кисти А.Антропова, И.Крамского, И.Левитана, И.Айвазовского, С.Виноградова, И.Горюшкина-Сорокопудова, И.Билибина, А.Лентулова, Ю.Пименова, П.Оссовского, которые представляют золотой фонд российской изобразительной культуры.