27 Сентября 2020
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Иван Айвазовский, выставка, Третьяковка, галерея, очередь (2016) | Фото: nakanune.ru

Шедевры выставки "Сокровища музеев России" начинают АРТ-тур по стране с Тюмени

Тюмень первая принимает передвижную экспозицию цикла "Сокровища музеев России". За полгода выставка побывает в восьми городах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В экспозиции представлена история российского искусства во всем его многообразии. Увидеть шедевры, многие из которых ранее не покидали пределов своих регионов или вовсе были сокрыты в хранилищах, можно будет увидеть в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова. Выставка начнет работу с 12 июня и проработает до 4 августа.

Коллекция охватывает период с XVIII века до второй половины ХХ века и включает в себя несколько десятков произведений – от иконы до соцреализма – выдающихся российских художников. Посетителям представят полотна кисти А.Антропова, И.Крамского, И.Левитана, И.Айвазовского, С.Виноградова, И.Горюшкина-Сорокопудова, И.Билибина, А.Лентулова, Ю.Пименова, П.Оссовского, которые представляют золотой фонд российской изобразительной культуры.

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Шедевры выставки "Сокровища музеев России" начинают АРТ-тур по стране с Тюмени

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Теги: Сокровища музеев России, выставка



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