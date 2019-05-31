27 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Петр Порошенко (2016) | Фото: topnewsrussia.ru

Порошенко возглавил новую партию

"Блок Петра Порошенко "Солидарность" сменил свое название и избавился от упоминания в нем экс-президента. Однако возглавил его все же Порошенко (до этого формальным лидером был мэр Киева Виталий Кличко), а партия стала называться "Европейская солидарность". Такое решение принято сегодня на съезде партии.
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На нем присутствовали, в частности, спикер Рады Андрей Парубий и первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко, которые твердо поддерживают Порошенко.

"Мы идем, чтобы привести Украину в ЕС и НАТО. Мы идем, чтобы побеждать и брать власть", - заявил Порошенко.

Он заверил, что за пять лет его президентства было сделано больше, чем за четверть века до него, но большинство избирателей этого так и не поняли.

Успеют ли они понять это до 21 июля, когда намечены досрочные выборы в Раду, остается под большим вопросом. Сейчас рейтинг партии около 10%.

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Порошенко возглавил новую партию

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Теги: Украина, Петр Порошенко



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