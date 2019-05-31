Порошенко возглавил новую партию

"Блок Петра Порошенко "Солидарность" сменил свое название и избавился от упоминания в нем экс-президента. Однако возглавил его все же Порошенко (до этого формальным лидером был мэр Киева Виталий Кличко), а партия стала называться "Европейская солидарность". Такое решение принято сегодня на съезде партии.

На нем присутствовали, в частности, спикер Рады Андрей Парубий и первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко, которые твердо поддерживают Порошенко.

"Мы идем, чтобы привести Украину в ЕС и НАТО. Мы идем, чтобы побеждать и брать власть", - заявил Порошенко.

Он заверил, что за пять лет его президентства было сделано больше, чем за четверть века до него, но большинство избирателей этого так и не поняли.

Успеют ли они понять это до 21 июля, когда намечены досрочные выборы в Раду, остается под большим вопросом. Сейчас рейтинг партии около 10%.