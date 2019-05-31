27 Сентября 2020
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ММК, металургия (2019) | Фото: Накануне.RU

Экс-глава Минкомсвязи вошел в состав совета директоров "ММК"

Экс-глава Минкомсвязи Николай Никифоров вошел в совет директором "Магнитогорского металлургического комбината" (ПАО "ММК"), сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

"Николай Никифоров – избран впервые (председатель совета директоров ООО "Дигинавис", в 2012–2018 годах министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

Также впервые в состав совета директоров вошел директор по экономике "ММК" Андрей Еремин.

"Собрание акционеров избрало совет директоров ПАО "ММК", в который вошли: Виктор Рашников, Павел Шиляев (генеральный директор ПАО "ММК"), Сергей Ушаков (заместитель генерального директора по продажам ПАО "ММК"), Андрей Ерёмин – избран впервые (директор по экономике ПАО «ММК»), Ольга Рашникова, Зумруд Рустамова (заместитель генерального директора АО "Полиметалл УК"), Кирилл Левин (первый заместитель председателя правления АО "Россельхозбанк"), - говорится в сообщении.

В качестве независимых директоров в состав совета вошли стратегический директор кластера быстроразвивающихся рынков Европы "Хэй Груп" Валерий Марцинович, директор департамента филиала компании Baring Vostok Ральф Таваколян Морган и заместитель генерального директора "УК Полиметалл" Зумруд Рустамова.

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Экс-глава Минкомсвязи вошел в состав совета директоров "ММК"

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Теги: Николай Никифоров, ММК, совет директоров



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