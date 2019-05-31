Салах включен в заявку "Ливерпуля" на финал Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" назвал список игроков, которые могут принять участие в финальном матче Лиги чемпионов, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщается на официальном сайте мерсисайдского клуба, в него включены 23 футболиста: вратари Алисон, Кивин Келлехер и Симон Миньоле; защитники Трент Александр-Арнольд, Джозеф Гомес, Деян Ловрен, Жоэль Матип, Альберто Морено, Эндрю Робертсон и Вирджил ван Дейк; полузащитники Фабиньо, Джордан Хендерсон, Адам Лаллана, Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен, Жоржинью Вейналдум и Джердан Шакири; нападающие Риан Брустер, Роберто Фирмино, Садьо Мане, Дивок Ориги, Дэниел Старридж и Мохамед Салах.

Финал Лиги чемпионов состоится завтра, 1 июня, в Мадриде. Соперником "красных" будет английский "Тоттенхем".

Напомним, один из лидеров "Ливерпуля" Мохамед Салах из-за травмы не играл в ответном полуфинале против испанской "Барселоны". Теперь форвард восстановился и готов помочь своей команде.