Меган Маркл собирается увезти королевского правнука в Лос-Анджелес

27 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Меган Маркл принц Гарри (2019) | Фото:Press Association

Меган Маркл собирается увезти королевского правнука в Лос-Анджелес

Сыну Меган Маркл (37) и принца Гарри (34) Арчи Харрисону еще не исполнилось и месяца, а его мать уже планирует первую заграничную поездку с первенцем. По слухам, герцогиня Сассекская хочет отвезти сына в Лос-Анджелес.

Us Weekly пишет со ссылкой на источник, знакомый с герцогиней: "Для Меган важно, чтобы ребенок был погружен в американскую культуру, поэтому она планирует отправиться с ним в Лос-Анджелес, как только сможет летать с ребенком в самолете".

ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð° Ð•Ð»Ð¸Ð·Ð°Ð²ÐµÑ‚Ð° ii ÐœÐµÐ³Ð°Ð½ ÐœÐ°Ñ€ÐºÐ» Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ† Ð“Ð°Ñ€Ñ€Ð¸|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:Chris Allerton/instagram.com/sussexroyal

Меган показывает сына королеве Елизавете II

Вероятно, самолет будет частный – как и в случае за месяц до родов Меган, когда она слетала в Нью-Йорк на вечеринку в честь будущего ребенка. Хоть перелет, по слухам, и оплатили друзья Маркл (назывались имена Амаль и Джорджа Клуни), британцы все равно смотрят на такие выходки с некоторым неодобрением. Что касается Гарри, отца ребенка, то его мнение никому, похоже, не известно. "Меган очень сильная женщина, которая хочет использовать свое теперешнее положение для модернизации монархии. Это одна из причин, по которой они с Гарри отклонили титул, полагавшийся их сыну", - говорит инсайдер.

Арчи Харрисон, несмотря на отсутствие титула, является седьмым в очереди на британский престол.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Меган Маркл собирается увезти королевского правнука в Лос-Анджелес

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: меган маркл, принц гарри, арчи харрисон, лос-анджелес, британская королевская семья



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.05.2019 09:31 Мск От Меган Маркл, принца Гарри и их сына сбежала няня
Ранее 08.05.2019 19:18 Мск Сына принца Гарри и Меган Маркл назвали необычным именем
Ранее 08.05.2019 15:07 Мск Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына – "малыша Сассекса"
Ранее 07.05.2019 11:04 Мск Лобстеры, шампанское и роды за 500 тысяч фунтов: Меган Маркл родила в VIP-госпитале в Лондоне
Ранее 07.05.2019 07:39 Мск Принц Гарри рассказал, как прошли роды Меган Маркл

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети