Меган Маркл собирается увезти королевского правнука в Лос-Анджелес

Сыну Меган Маркл (37) и принца Гарри (34) Арчи Харрисону еще не исполнилось и месяца, а его мать уже планирует первую заграничную поездку с первенцем. По слухам, герцогиня Сассекская хочет отвезти сына в Лос-Анджелес.

Us Weekly пишет со ссылкой на источник, знакомый с герцогиней: "Для Меган важно, чтобы ребенок был погружен в американскую культуру, поэтому она планирует отправиться с ним в Лос-Анджелес, как только сможет летать с ребенком в самолете".

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Вероятно, самолет будет частный – как и в случае за месяц до родов Меган, когда она слетала в Нью-Йорк на вечеринку в честь будущего ребенка. Хоть перелет, по слухам, и оплатили друзья Маркл (назывались имена Амаль и Джорджа Клуни), британцы все равно смотрят на такие выходки с некоторым неодобрением. Что касается Гарри, отца ребенка, то его мнение никому, похоже, не известно. "Меган очень сильная женщина, которая хочет использовать свое теперешнее положение для модернизации монархии. Это одна из причин, по которой они с Гарри отклонили титул, полагавшийся их сыну", - говорит инсайдер.

Арчи Харрисон, несмотря на отсутствие титула, является седьмым в очереди на британский престол.