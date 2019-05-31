"Радуйтесь, это нефть". В одном из сёл Тюменской области из крана потекла чёрная вода

В соцсетях появилась информация о том, что в селе Яр (оно вплотную "примыкает" к Тюмени - начинается сразу за объездной), из кранов течёт чёрная вода, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Информацию об этом жители доказывают фотографиями. Комментаторы отмечают, что теперь у жителей "начнутся эксперименты, какое средство очистит ванну и не разъест эмаль".

Нашлись, впрочем, и те, кто подметил "более оптимистичные" детали, заметив, что "на втором фото определенно нефть, радуйтесь".