Спикер Рады пригрозил Зеленскому, что у него под ногами "земля будет гореть"

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что не позволит новому президенту страны Владимиру Зеленскому отменять решения, принятые для защиты государственности.

На заседании правительства Парубий сказал, Зеленский обманул его и депутатов Рады, когда перед указом о роспуске Рады, согласно конституции, провел совещание с руководством парламента и главами фракций. Критику Парубия вызвал тот факт, что Зеленский будто бы обещал не делать закрытые списки. Однако в поданном им законопроекте было условие о закрытых партийных списках, и Рада законопроект не стала даже рассматривать. Следуя логике Парубия, депутаты не согласились бы на роспуск Рады, если бы знали истинные намерения Зеленского.

Однако указ о роспуске был издан, а досрочные выборы назначены на 21 июля. Теперь Парубий требует опубликовать полную стенограмму совещания, так как у президента, по его словам, обнародовали цензурированную версию. Об этом же заявил и лидер Радикальной партии Олег Ляшко, которого, как сообщалось, "купил" Петр Порошенко для тотальной критики Зеленского.

Парубий обвинил Зеленского в том, что он инициировал политический кризис в стране, и упомянул вчерашнее интервью Бориса Шефира, который являлся бизнес-партнером Зеленского. Он совладелец и руководитель студии "Квартал 95" и брат первого помощника президента Сергея Шефира.

Шефир сделал много интересных высказываний. Так, он сказал, что в войне в Донбассе был материально заинтересован Порошенко. Также он считает, что можно договориться с президентом России Владимиром Путиным. Шефир полагает, что закон о тотальной украинизации слишком жесткий и нужно уменьшить квоты на мову в СМИ.

Парубий обрушился с критикой на эти заявления Шефира.

"Они говорят о том, что нужно отменить языковой закон, отменить квоты, отменить декоммунизацию. Я хочу сказать и от имени Верховной рады, и от правительства: украинский народ вам этого не позволит! Земля под вами будет гореть", - заявил спикер Рады.

Как сообщало Накануне.RU, после провала его законопроекта Зеленский пообещал не работать с нынешней Радой и не подавать в нее законопроекты. Однако вскоре призвал депутатов голосовать за "реформаторские законопроекты", которые давно в ней лежат. После инаугурации Зеленского украинский парламент в целом противостоит президенту, а в стране начался новый политический кризис.