27 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Парубий (2014) | Фото:

Спикер Рады пригрозил Зеленскому, что у него под ногами "земля будет гореть"

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что не позволит новому президенту страны Владимиру Зеленскому отменять решения, принятые для защиты государственности.

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На заседании правительства Парубий сказал, Зеленский обманул его и депутатов Рады, когда перед указом о роспуске Рады, согласно конституции, провел совещание с руководством парламента и главами фракций. Критику Парубия вызвал тот факт, что Зеленский будто бы обещал не делать закрытые списки. Однако в поданном им законопроекте было условие о закрытых партийных списках, и Рада законопроект не стала даже рассматривать. Следуя логике Парубия, депутаты не согласились бы на роспуск Рады, если бы знали истинные намерения Зеленского.

Однако указ о роспуске был издан, а досрочные выборы назначены на 21 июля. Теперь Парубий требует опубликовать полную стенограмму совещания, так как у президента, по его словам, обнародовали цензурированную версию. Об этом же заявил и лидер Радикальной партии Олег Ляшко, которого, как сообщалось, "купил" Петр Порошенко для тотальной критики Зеленского.

Парубий обвинил Зеленского в том, что он инициировал политический кризис в стране, и упомянул вчерашнее интервью Бориса Шефира, который являлся бизнес-партнером Зеленского. Он совладелец и руководитель студии "Квартал 95" и брат первого помощника президента Сергея Шефира.

Шефир сделал много интересных высказываний. Так, он сказал, что в войне в Донбассе был материально заинтересован Порошенко. Также он считает, что можно договориться с президентом России Владимиром Путиным. Шефир полагает, что закон о тотальной украинизации слишком жесткий и нужно уменьшить квоты на мову в СМИ.

Парубий обрушился с критикой на эти заявления Шефира.

"Они говорят о том, что нужно отменить языковой закон, отменить квоты, отменить декоммунизацию. Я хочу сказать и от имени Верховной рады, и от правительства: украинский народ вам этого не позволит! Земля под вами будет гореть", - заявил спикер Рады.

Как сообщало Накануне.RU, после провала его законопроекта Зеленский пообещал не работать с нынешней Радой и не подавать в нее законопроекты. Однако вскоре призвал депутатов голосовать за "реформаторские законопроекты", которые давно в ней лежат. После инаугурации Зеленского украинский парламент в целом противостоит президенту, а в стране начался новый политический кризис.

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Спикер Рады пригрозил Зеленскому, что у него под ногами "земля будет гореть"

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Верховная рада



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