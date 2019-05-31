Представитель Бекмамбетова прокомментировал слух о тяжелой болезни режиссера

Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов (57) не страдает от тяжелого заболевания – слухи опроверг помощник кинодеятеля Тимур Асадов.

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"Информация о тяжелом заболевании - неправда, желтая пресса. Была у нас история, когда Тимур пробыл в больнице в Москве полдня - он прошел обследование и абсолютно здоров. Вообще никаких заболеваний нет. Я сейчас с ним поговорил и еще раз могу это подтвердить", - цитирует Агентство городских новостей "Москва" Асадова.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылками на телеграм-каналы, что Бекмамбетову, якобы, удалили щитовидную железу, после чего понадобилось повторное обследование.