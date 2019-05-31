Сотрудника "Севмаша" оштрафовали за баннер с просьбой уволить губернатора Орлова

Сотрудника "Севмаша" Евгения Романенко оштрафовали за развернутый на церемонии спуска на воду АПЛ "Белгород" баннер с обращением к президенту Владимиру Путину.

Напомним, 23 апреля на "Севмаше" спустили на воду первую атомную подлодку "Белгород", которая будет экспериментальным носителем беспилотной системы "Посейдон". После в СМИ появились фото, где видно, что в ходе видеомоста рабочие развернули плакат с просьбой к Путину отправить в отставку главу Архангельской области Игоря Орлова.

Как сообщает пресс-служба Северодвинского городского суда, Романенко оштрафован на 10 тысяч рублей по части 1 статьи 20.2 КоАП (нарушение организатором установленного порядка проведения мероприятия).

В решении суда говорится, что законодательство запрещает проводить акции на территориях, непосредственно прилегающих к опасным производственным объектам и к иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности.

Перечень таких объектов установлен Минстроем, к их числу относятся ядерные и радиационно-опасные объекты. Территория Эллинга №2 цеха № 55 "Севмаша" является местом размещения ядерных установок.

Ранее сообщалось, что рабочим "Севмаша", которые вывесили обращение к Владимиру Путину, якобы не полностью выплатили обещанные премии. Информация об этом появилась в соцсетях и сопровождается соответствующим корпоративным документом.