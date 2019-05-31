Поклонская не нарадуется – мурманский аэропорт получил имя Николая II

В пятницу, 31 мая, президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении более чем 40 аэропортам страны имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Международный аэропорт Мурманска получил имя Николая II Романова. Мимо этого события не смогла пройти депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. В Instagram она пишет: "Особенно радует, что аэропорт г. Мурманска получил имя Николая Второго. Это наша общая победа: россияне проголосовали, и нас услышали!".

Голосование за имена для аэропортов проходило осенью 2018 года и вызвало много скандалов.

В голосовании за имя для аэропорта Мурманска первую позицию оспаривали Николай II и советский исследователь Арктики Иван Папанин. Еще в середине ноября Иван Папанин отставал от Николая II на несколько тысяч голосов, однако затем кандидатура царя сильно вырвалась вперед. Позже Папанин на какое-то время сумел опередить его. В итоге в день подведения итогов Романов набрал 57 тыс. 459 голосов и опередил Папанина, у которого было 53 тыс. 379 голосов. В прессе и соцсетях много шутили, мол, царь оказался северянам ближе, чем полярник.