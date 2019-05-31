Три российские партии могут быть ликвидированы из-за заявления Минюста

Три российские партии могут быть ликвидированы в связи с несоответствием требованиям законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста, передает ТАСС.

Ведомство направило административные исковые заявления о ликвидации общероссийской политической партии "Народная партия "За женщин России", политической партии "Альянс зеленых" и политической партии "Союз горожан". Кроме того, министерство осуществляет плановые проверки деятельности восьми политических партий на предмет установление соответствия деятельности политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений законодательству РФ.

Обязательным условием действия партии является ее участие в избирательных кампаниях. Партия может быть ликвидирована решением Верховного суда, если в течение семи лет подряд партия не участвовала в выборах.