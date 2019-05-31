"Это нормально". Вице-губернатор рассказал, почему не согласился с Куйвашевым по скверу

Официальная церковь - за храм на месте сквера у Драмтеатра, общественники - за храм на другой площадке, власть - за храм непонятно где и при этом за соблюдение закона: в Общественной палате Свердловской области (ОПСО) сегодня искали гражданское согласие в связи со строительством собора святой Екатерины в Екатеринбурге, на обсуждение пришел вице-губернатор Сергей Бидонько.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, председатель ОПСО Александр Левин, открывая расширенное заседание совета палаты, напомнил, что столица Среднего Урала из-за конфликта "храм/сквер" оказалась в центре внимания не только России, но и мира.

"Даже президент России удивился вопросу журналиста о том, что храм может разъединять людей. Теперь город ищет варианты площадок. Конечно, должен быть консенсус - экономический, гуманитарный, архитектурный, политический", - сказал Левин и предоставил слово православному священнику, члену ОПСО Максиму Миняйло.

Батюшка заявил, что православная община живёт мечтой о восстановлении храма Святой Екатерины более 10 лет, с тех пор, как его решили сначала построить на историческом месте (площадь Труда), затем - на акватории Городского пруда. Третье место, по его словам, предложено представителями власти и городским сообществом.

"Люди просто хотят восстановить храм. Возможен ли консенсус? - задался вопросом Миняйло. - Мы хотим услышать от представителей власти, в чем ошиблись православные, когда решили восстановить собор. Прихожане меня спрашивают об этом, но всё, что я могу им предложить сегодня - молитесь".

Священник в итоге обозначил позицию епархии так: "Мы не свернём с этого пути, но в нашей неотступности готовы к диалогу, а пока консенсус невозможен". То есть собор надо строить, заняв часть сквера в театра Драмы.

Представитель оппонирующей стороны (сообщества "Парки и скверы Екатеринбурга") Константин Киселев, который пришёл на палату не как депутат городской думы, а общественный деятель, сформулировал общую точку зрения тех, кто за сквер, но не против храма: собор следует строить в другом месте, исключив площадку у Драмы из рейтингового голосования при опросе, который собирается проводить муниципальная власть.

При этом Киселёв выразил "огромную благодарность" губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву за то, что он заявил об исключении Октябрьской площади из списка мест при проведении плебесцита. И подверг критике мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, "обнулившего" историю, принимая решение о включении в опрос места у театра Драмы.

"Не будет убрана эта площадка из голосования - начнётся эскалация протеста, рост недоверия к власти, негативного отношения к церкви, политизации, - предупредил общественник. - И опять прославимся на весь мир. Наше предложение - запрет строительства не просто в парках и скверах, а в местах, относящихся к категории для общественного пользования".

Третейским судьёй, как ожидали участники заседания, должен был стать вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. И он действительно занял жесткую позицию, заявив, что для власти единственным верным решением должно стать то, которое основано на законе.

"Я говорю не как чиновник, а как человек православный, житель Екатеринбурга, - предупредил он. - Всё относительно, мнения можно выслушивать бесконечно, хоть 10 лет разговаривать, приводить доводы за и против по каждой площадке. Важно, вне зависимости от оценок событий, не допустить столкновений. Надо выполнять закон, другого решения нет. Но при этом изучить общественное мнение - для общего понимания. А потом власть должна взять ответственность на себя. С началом строительства разногласия утихнут, а когда храм воздвигнут - тем более. И площадка у Драмы в любом случае должна остаться в списке для голосования - для чистоты решения".

Отвечая на вопрос Киселёва, как может вице-губернатор выражать мнение, противоположное мнению губернатора, Бидонько пояснил, что "это нормально".

"Вопрос надо ставить иначе: мнений может быть много, но окончательное решение в команде губернатора принимает руководитель", - сказал заместитель главы региона, признавшись, что ему вообще близка идея "храма на воде", чем окончательно запутал участников встречи, ожидавших, что власть сегодня сформирует единый подход.

В итоге разошлись, оставшись каждый при своём мнении. Председатель палаты Александр Левин, подводя черту уже после отбытия приглашённых, пообещал "аккумулировать и обобщить все предложения", в которых, по его словам, было много разумного.