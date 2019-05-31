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Политика Центральный ФО В России
(2005) | Фото: АР

ВЦИОМ подтянул рейтинг Путина: с рекордных 31,7% до привычных 72%

Социологический ВЦИОМ поправил резко пошатнувшийся рейтинг президента Владимир Путина. Напомним, 25 мая Центр изучения общественного мнения опубликовал тревожную аналитику о снижении лояльности граждан к своему лидеру до рекордных 31,7%. Но уже сегодня, спустя неделю, социологи пересмотрели методику подсчета и исправились - теперь президенту доверяют 72% россиян.

Изменение в опросе произошло при формулировке вопроса. Ранее респондентам предлагалось ответить на вопрос "Кому из политиков вы доверяете?", такой срез мнений проводился Центром на протяжении 13 лет. Сейчас текст изменили на "Вы доверяете или не доверяете …?", где вместо троеточия предлагается подставить и оценить пять персон - Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, главу КПРФ Геннадия Зюганова и председателя "Справедливой России" Сергея Миронова.

Из перечисленной пятерки большинство опрошенных наделили доверием Путина.

Напомним, ранее глава исследовательского центра Валерий Федоров объяснял провальный результат тем, что россияне не верят в завтрашний день. Соотечественники просто перестали верить в то, что жить станет лучше. "Это значит: когда начнут расти наши доходы? По данным статистиков, — им, правда, сегодня немногие верят — последние пять лет наши доходы не растут", — сказал он во время передачи Hard Day’s Night на телеканале "Дождь". Фёдоров признал, что именно пенсионная "реформа" перечеркнула все надежды граждан на завтрашний день — на высокие зарплаты, хорошую медицину, образование и социальное обеспечение.

"Нам показали — нет, в будущем мы просто будем больше работать за те же деньги", — пояснил глава ВЦИОМ.

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ВЦИОМ подтянул рейтинг Путина: с рекордных 31,7% до привычных 72%

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Теги: вциом, рейтинг, доверие путину, формулировка вопроса



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