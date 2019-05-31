Жителя Прикамья судят за "виртуальное" оскорбление главы Чердынского района

Жителю Чердынского района грозит срок за оскорбление главы муниципалитета Андрея Ламанова в соцсети, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления СКР.

По версии следствия, в апреле обвиянемый, желая унизить главу администрации Чердынского района, опубликовал в соцсети комментарий, оскорбляющий чиновника в грубой нецензурной форме. Дело ушло в суд.

Напомним, недавно вступили в силу законы о запрете недостоверных новостей (fake-news) и оскорблении величия. Большинство россиян считает их "попыткой власти не допустить ее критики".