27 Сентября 2020
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Происшествия Пермский край
(2004) | Фото

Жителя Прикамья судят за "виртуальное" оскорбление главы Чердынского района

Жителю Чердынского района грозит срок за оскорбление главы муниципалитета Андрея Ламанова в соцсети, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления СКР.
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По версии следствия, в апреле обвиянемый, желая унизить главу администрации Чердынского района, опубликовал в соцсети комментарий, оскорбляющий чиновника в грубой нецензурной форме. Дело ушло в суд.

Напомним, недавно вступили в силу законы о запрете недостоверных новостей (fake-news) и оскорблении величия. Большинство россиян считает их "попыткой власти не допустить ее критики".

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Жителя Прикамья судят за "виртуальное" оскорбление главы Чердынского района

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Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

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Теги: оскорбление власти, глава Чердынского района, суд



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