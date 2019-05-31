На Курган обрушился ураган и сильнейший ливень - центральные улицы затопило водой

В последний день весны на Курган обрушился ураган, передает корреспондент Накануне.RU.

Стихия начала бушевать около 16.00 - подул сильнейший ветер, потом начался ливень.

Несколько улиц в центре Кургана оказались под водой, это спровоцировало огромные пробки.

Пользователь Юлиана Корзун вылоила видеозапись в группу "Инцидент Курган" в соцсети "Вконтакте". Она написала, что возле "Детского мира" на улице Коли Мяготина асфальт ушел под воду, затопило дорогу, тротуары и остановку.

Также пользователи соцсетей пишут о пробках на улице Карла Маркса в районе городского сада и между улицами Савельева и Пролетарской.