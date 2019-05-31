В Косово объявили пострадавшего россиянина персоной нон грата

Власти Косово провозгласили пострадавшего в ходе "спецоперации" гражданина РФ, сотрудника ООН Михаила Краснощекова персоной нон грата.

Об этом заявил косовский "премьер" Рамуш Харадинай.

По его словам, россиянин действовал "против конституционного порядка Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности", передает РИА Новости.

Сотрудник ООН был избит 28 мая, когда спецназ полиции непризнанной республики вторгся на территорию северных муниципалитетов Сербии с преобладающим сербским населением.

Сообщалось, что главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила потребует лишить иммунитета Краснощекова , чтобы возбудить против него дело.

Власти Косово заявили, что россиянин, пользуясь дипломатическим статусом, пытался помешать спецоперации. Якобы он, вместе с еще одним сотрудником ООН, участвовал в защите баррикад.