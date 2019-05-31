СМИ опубликовали новые подробности "дела ЮКОСа"

Раскрыта схема вывода средств ЮКОСа бывшим руководителем нефтяной компании Михаилом Ходорковским и его партнерами.

По словам советника генпрокурора России Салавата Каримова, похищенные миллиарды долларов были вложены в структуру Quadrum, инвестирующую средства в недвижимость по всему миру. Речь идет о выводе $51 млрд, рассказал он в фильме "Кровавая империя Михаила Ходорковского" НТВ.

Журналисты сообщили, что Ходорковский вместе с Леонидом Невзлиным, Платоном Лебедевым, Владимиром Дубовым и Михаилом Брудно сохранили контроль над деньгами через цепочку офшоров и стали инвестировать их в покупку недвижимости.

У Quadrum есть активы в жилой и коммерческой недвижимости в Нью-Йорке, Чикаго и во Флориде, а также в Великобритании, Грузии и на Украине, во Вьетнаме, Монголии и Мьянме. Исполнительного директора Quadrum Олега Павлова журналисты называют бывшим сотрудником "Менатепа".