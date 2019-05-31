В Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудников детсада, где пострадал ребёнок

В Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудников детсада, где пострадал ребёнок. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, девочке оторвало палец дверью.

Инцидент случился днем 17 апреля в детсаду № 19. В это время дети выходили на прогулку.

"Установленные во время ремонта в здании дошкольного образовательного учреждения двери в открытом положении не фиксировались, дверным доводчиком оборудованы не были. Помимо этого, сопровождение детей на прогулку фактически осуществлялось одним воспитателем, без участия младшего воспитателя", - добавили в ведомстве.

По результатам проверки прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки.

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).