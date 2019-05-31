В Зауралье инспектор ПДН спасла из горящего дома двух человек

Сотрудница полиции из Курганской области Наталья Васильева спасла из огня двух человек.

Пожар произошел в частном доме в деревне Корюкина, дым увидела инспектор ПДН и побежала на помощь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Забежав внутрь, сотрудница полиции помогла хозяевам дома - мужу и жене - выбежать на улицу, после чего сама принялась тушить огонь из шланга, присоединив его к насосу у колодца.

"Благодаря смелым и решительным действиям капитана полиции Натальи Васильевой удалось спасти людей и предотвратить распространение огня до приезда пожарного расчета. Прибывшие сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар", - сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.