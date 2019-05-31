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Экономика За рубежом
пилот, кабина, самолет, тренажер, Уральские авиалинии (2014) | Фото: Накануне.RU

СМИ: Boeing не собирается переобучать пилотов 737 MAX с использованием тренажеров

Компания Boeing не собирается переучивать пилотов самолетов 737 MAX с использованием тренажеров, понадобится лишь обучение на компьютере. Это значительно снизит затраты перевозчиков. Переподготовка экипажей может понадобиться после того, как производитель обновит программное обеспечение. Есть предположение, что старая версия ПО была причиной двух крупных катастроф, унесших жизни более 300 человек менее, чем за полгода.

Информацию об обучении на компьютере опубликовал американский канал CNN, ссылаясь на двух членов профсоюза пилотов и источника, знакомого с ситуацией.

Телеканал отмечает, что ранее некоторые пилоты и авиационные консультанты критиковали Boeing за обучение только на компьютере (короткий и самостоятельный онлайн-курс), без использования симулятора. При этом сообщается, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) еще не дало одобрение на обновление ПО и переобучение пилотов.

Между тем, перевозчики пеняют Boeing на убытки, которые с каждым днем становятся все критичнее: 737 MAX простаивают, пилоты не летают, обучение их еще не началось, многие потребовали возмещение убытков.

Ранее Boeing уже намекал на то, что переобучение на тренажерах не понадобится, поскольку новая версия ПО незначительно отличается от старой.

Напомним, после катастроф с самолетами Lion Air (октябрь 2018) и Ethiopian Airlines (март 2019) регуляторы по всему миру запретили полеты самолетов Boeing 737 MAX. Предположительно, полеты разрешат не раньше августа этого года, но никаких точных дат пока не называется.

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СМИ: Boeing не собирается переобучать пилотов 737 MAX с использованием тренажеров

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Теги: boeing 737 max, компенсация, простой, тренажер, переобучение, пилоты



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