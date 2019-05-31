Госдума озаботилась чистотой российского пива

В России для пива может появиться отдельный федеральный закон. Проект в Госдуму направил депутат от ЛДПР Сергей Иванов. Он предлагает отделить "живое" пиво от "мертвого" и запретить рекламу последнего, передает корреспондент Накануне.RU.

Внести закон "О чистоте пива" депутат решил в связи с рассмотрением проекта о правилах рекламы пенного напитка. депутаты, напомним, разрешили рекламировать пиво по телевидению и на радио. Сергей Иванов считает, что рекламировать стоит только настоящее - "живое" пиво - которое изготовлено без добавок. Требования к нему он описал в законе.

"В Российской Федерации пивом называется напиток с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, который произведен только из ячменного солода, хмеля и воды с использованием пивных дрожжей, без добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок", - говорится в проекте закона.

"Живым" считается только пиво, не прошедшее процесс пастеризации, остальное предложено именовать "мертвым". В случае, если в пиве есть посторонние добавки, то оно может называться только пивным суррогатом.

Депутат поясняет, что 99% того, что сейчас произведено в соответствии с требованиями норм ГОСТа и продается в магазинах нельзя назвать пивом. Употребление такого продукта вредит здоровью, и его реклама должна быть запрещена. Кроме того, законопроектом предлагается осуществлять маркировку "живое пиво", "мертвое пиво" и "пивной суррогат" на таре и этикетках продукта.