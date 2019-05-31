27 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
гаттаров руслан усманович заместитель губернатора челябинской области (2018) | Фото: Накануне.ru

Челябинский вице-губернатор Руслан Гаттаров ушел в отставку

Глава области Алексей Текслер принял отставку вице-губернатора Руслана Гаттарова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Как рассказал Гаттаров, Текслер удовлетворил его просьбу об отставке.

"Когда долго находишься на одном месте, сложно поддерживать продуктивность на максимуме. Часто люди скатываются в функционирование, а этого бы мне меньше всего хотелось, поэтому я благодарен главе региона за понимание", – отметил он.

Глава области пожелал своему заместителю успехов на новом поприще в будущем. Однако в настоящий момент неизвестно, где продолжит свою карьеру вице-губернатор.

Гаттаров сообщил, что к нему поступают разные предложения, но пока он возьмет небольшую паузу, чтобы побыть с семьей и определиться с дальнейшим вектором профессионального развития.

Как писало Накануне.RU, отставка Гаттарова, занимавшего посты в Совете Федерации от Челябинской области (2010-2014 гг.), а пять лет назад занявшего пост заместителя губернатора и курировавшего вопросы экономического развития, давно казалась многим предрешенной. Несмотря на провал практически по всем направлениям (от создания на Южном Урале территорий опережающего социально-экономического развития – ТОСЭР до подготовки к саммитам ШОС и БРИКС и даже до создания технопарков и пр.), в команде экс-губернатора Бориса Дубровского позиции Гаттарова казались непоколебимыми. Даже появление уголовного дела в отношении подчиненных вице-губернатора летом прошлого года несильно сказалось на судьбе бывшего "молодогвардейца".

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Челябинский вице-губернатор Руслан Гаттаров ушел в отставку

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Теги: Руслан Гаттаров, Алексей Текслер, отставка,



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