Самолет "Победы", летевший из Москвы во Владикавказ, сел в Минеральных Водах

Самолет "Победы", летевший из Екатеринбурга в Сочи, совершил экстренную посадку в Волгограде. Причиной стало самочувствие одного из пассажиров, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Командир принял решение о вынужденной посадке на ближайшем аэродроме (Волгоград) по причине резкого ухудшения состояния здоровья одного из клиентов. Еще с воздуха была вызвана бригада скорой, которая оказала необходимую медицинскую помощь нашему клиенту. Благодаря оперативной работе ему стало значительно лучше, и он смог продолжить полет. Диагнозом клиента мы не располагаем", — цитирует издание "Победу".

Позже самолет продолжил полет по маршруту.

Между тем, появилась информация об экстренной посадке самолета этой же авиакомпании в аэропорту Минеральных Вод из-за попадания в двигатель птицы. В аэропорту эту информацию отказались комментировать, пресс-служба авиакомпании оперативно ответить не смогла. Согласно данным сайта Flightradar24, самолет "Победы", летевший из Москвы, совершал посадку в Минеральных Водах, а затем продолжил полет во Владикавказ, куда и направлялся по расписанию.