Чалов признан лучшим игроком сезона в РПЛ, в тройке - Дзюба и Азмун

Российская Премьер-лига сегодня назвала лучшего игрока сезона-2018/19.

Победителя выбирали болельщики, голосуя в соцсети. Как сообщили Накануне.RU в РПЛ, по итогам голосования лучшим игроком признан нападающий московского ЦСКА Федор Чалов. Форвард набрал 44 тысячи 710 голосов (или 41,15% среди всех участников опроса). Второе место занял нападающий питерского "Зенита" Артем Дзюба, третье - его одноклубник Сердар Азмун.

Стоит отметить, что в этом сезоне Чалов стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги (15 голов), отдал семь голевых передач. Также он неоднократно признавался игроком тура и становился лучшим игроком месяца в октябре и мае.

Напомним, недавно Федор получил вызов в сборную России на отборочные матчи Евро-2020 против Кипра и Сан-Марино.